القضاء السويدي يصدر قرارا اليوم في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق أولوف بالمه

من المقرر أن يصدر ممثل للادعاء السويدي يرأس التحقيق الذي استمر مدة طويلة حول جريمة اغتيال رئيس الوزراء أولوف بالمه عام 1986، قرارا اليوم الأربعاء بشأن ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات.

وقال كبير ممثلي الادعاء كريستر بيترسون في وقت سابق من العام الجاري إنه يتوقع توجيه اتهام إلى مشتبه به قبل الصيف أو إغلاق التحقيق.

ويحضر أيضا المؤتمر الصحفي عبر الإنترنت المقرر اليوم الأربعاء، هانز ميلاندر ، قائد فريق الشرطة منذ عام 2012.

وترأس بيترسون التحقيق منذ عام 2017.

وقتل بالمه في وسط ستوكهولم في 28 فبراير 1986 بعد دقائق من مغادرته هو وزوجته دارا للسينما.

وأثارت عملية الاغتيال حالة من الصدمة في السويد وأدت إلى عملية مطاردة ضخمة. ومع ذلك ، كان التحقيق محفوفا بالأخطاء منذ البداية.