منظمة ألمانية ترسل معدات إرسال لاسلكية لجماعة برازيلية من السكان الأصليين مهددة بكورونا

تقدم منظمة ألمانية غير حكومية لجماعة برازيلية من السكان الأصليين تعيش في منطقة نائية، معدات إرسال لاسلكية، لتتمكن من التواصل مع السلطات الصحية في حالة تعرضها لإصابات بمرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا.

وقالت سوفي فيبر، من جماعة حقوق الإنسان "تارجت" الثلاثاء، إن جماعة "وايابي"، التي يبلغ تعداد أفرادها نحو ألفي شخص، قلقة للغاية بشأن الإصابة بالعدوى في نهاية المطاف، ويريدون الابتعاد في عمق غابات الأمازون المطيرة.

وستسمح معدات الإرسال اللاسلكية التي وفرتها المنظمة غير الحكومية، لجماعة وايابي بمطالبة وزارة الصحة بإرسالة مروحيات أو طائرة خفيفة في حالة حدوث إصابات. كما ستتمكن تلك الجماعة أيضا من التواصل مع الشرطة أو السلطات الأخرى إذا تطلب الأمر.

وتم تسجيل أكثر من 1200 حالة إصابة بفيروس كورونا بالفعل في بلدة بيدرا برانكا دو أماباري، الأقرب من منطقة وايابي المحمية. وتوجد أقرب منشآت للرعاية المركزة في ماكابا، على بعدأكثر من 300 كيلومتر.

وقالت فيبر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن السكان الأصليين لديهم مناعة قليلة ضد المرض. وأضافت أن جماعة "وايابي تحتاج لنا، ويحتاج العالم إليهم، لأن وايابي هم حراس الغابة".

وتمتص غابات الأمازون المطيرة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي ، وتلعب دورا رئيسيا في مكافحة الاحتباس الحراري.