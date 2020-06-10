كشف إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة، أن جائحة فيروس كورونا تسببت في بطالة 25 مليون عامل على مستوى العالم، منوهًا بأن هذا التصريح أول تقرير أصدرته منظمة العمل الدولية بعد بداية أزمة فيروس كورونا المستجد منذ ثلاثة شهور ماضية.

وأضاف" أوشلان"، خلال لقائه ببرنامج "أحلام مواطن"، الذي يقدمه الإعلامي هاني عبدالرحيم، والمذاع على قناة "المحور"، مساء اليوم الأربعاء، أن وضع العمال فى جميع الدول مختلف بشكل كبير حسب كل دولة ونسبة الإصابات والوفيات بها؛ خاصة وأن هذا العدد يشمل العالم أجمع، مشيرًا إلى أن التقديرات تختلف من دولة إلى أخرى وتأثيرها على سوق العمل والعمال سيكون كبير جدًا حسب نسبة الإصابة بالفيروس الخطير.

وأوضح مدير منظمة العمل الدولية أن نسبة البطالة فى فرنسا وصلت إلى 800 ألف عاطل، بينما هذا الرقم يصل لـ10 أضعاف فى الولايات المتحدة الأمريكية بسبب جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن الـ25 مليون عامل المتوقع فقدان عملهم سيزداد خلال الفترة المقبلة؛ خاصة مع زيادة الإصابات حول العالم.

