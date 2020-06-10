رياح قوية تحمل رمادا من بركان سانجاي في الإكوادور لمسافة 290 كيلومترا

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حملت رياح قوية الرماد المنبعث من بركان سانجاي في وسط الإكوادور إلى ساحل المحيط الهادئ في البلاد لمسافة نحو 290 كيلومترا، حسبما أفاد معهد الأبحاث الجيوفيزيائية (آي جي إي بي إن).

وذكر المعهد أن الرماد المنبعث من الثوران ليل الاثنين انتقل إلى الجنوب والغرب لأقاليم تشيمبورازو ولوس ريوس وجواياس وسانتا إيلينا ومورونا سانتياجو بسبب "رياح عالية السرعة".

وأوضح أن الرماد ربما يكون مرتبطا بسقوط كتلة كبيرة من الحمم على الجانب الشرقي من البركان الذي يبلغ ارتفاعه 5286 مترا.

وذكر المعهد أن سانجاي/نحو 280 كم جنوب العاصمة كيتو/ في فترة الثوران الحالية منذ أيار/مايو 2019.