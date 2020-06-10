اتحاد مصارف الكويت يقرر عدم توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنوك لعام 2020

أعلن اتحاد مصارف الكویت عدم توزیع أرباح نقدیة على مساهمي البنوك لعام 2020 لتعزیز قدرات القطاع المصرفي للقیام بدور الوساطة المالیة وضمان انسیاب السیولة واستمرار دوران عجلة العمل في مختلف القطاعات الاقتصادیة لحین تجاوز الظروف الحرجة بسبب جائحة كورونا المستجد.

وقال الاتحاد، في بیان صحفي الیوم الأربعاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن هذا الإعلان یأتي عقب لقاءات دوریة مع بنك الكویت المركزي لمتابعة شؤون القطاع وتعزیز متانته في ظل تداعیات الجائحة وآثارها التي تطال جمیع القطاعات الاقتصادیة.

وأوضح أن هذا الإعلان یأتي تماشیا مع معاییر لجنة بازل للرقابة المصرفیة والتي تتطلب في مقابل تخفیف المتطلبات الرقابیة على القطاع المصرفي التي طبقها بنك الكویت المركزي لمواجهة الأزمة أن تقوم البنوك بإجراءات موازیة لاسیما في مجال المحافظة على مستویات السیولة الكافیة لمنح التمویل في مثل ھذه الظروف.

وأفاد بأن البنوك الكویتیة انتهجت على مدى عقد كامل سیاسات استباقیة بناء على توجیهات البنك المركزي ما أثمر بناء مصدات تحوطیة مكنتها من مواجهة الأزمة من موضع قوة وأتاحت لها القیام بدور حیوي في مساندة القطاعات الاقتصادیة والمساهمة في تحقیق استقرار الاقتصاد الوطني ودعم جهود عبور الأزمة والتعافي الاقتصادي.

وذكر الاتحاد أن هذا التوجه سوف یساھم في دعم التصنیف الائتماني للبنوك الكویتیة ویعزز قوة مراكزها الائتمانیة فضلا عن أن ذلك یتوافق مع التوجه العالمي المطبق لمواجهة تداعیات (كورونا) على مختلف القطاعات الاقتصادیة.