 مستقبل وطن: الرئيس السيسي وضع ثقته الكاملة فى الشباب لتولي المناصب القيادية - بوابة الشروق
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مستقبل وطن: الرئيس السيسي وضع ثقته الكاملة فى الشباب لتولي المناصب القيادية


نشر في: الأربعاء 10 يونيو 2020 - 8:14 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 يونيو 2020 - 8:14 م
قال المهندس أحمد صبري أمين شئون المجالس المحلية بحزب مستقبل وطن، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضع ثقته الكاملة في الشباب، لتولي المناصب القيادية.

وقال صبري، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، على قناة «صدى البلد»، أن الرئيس السيسي، يدعم الشباب بشكل كبير، خاصة في ظل العديد من المؤتمرات الشباب التي أقيمت منذ توليه الحكم منذ 6 أعوام، والتي أفادت بالفعل الشباب، لتمكينهم من المناصب القيادية والعملية.

وأضاف أن هناك العديد من الوزارات والمحافظات، التي تولى فيها الشباب، على عكس ما قبل ذلك، بعدما أصبح الشباب على وعي كافٍ لتحمل المسئولية والنجاح في الأدوار القيادية التي يتولاها، مشيرًا أن كل ذلك يعود بالفعل لمؤتمرات الشباب التي أقيمت في السنوات الماضية، والاهتمام المباشر من الرئيس السيسي.

واختتم صبري، أن المؤسسات عليها منح الفرصة للشباب، والدفع بهم في الصفوف الأولى، خاصة وأن الرئيس السيسي وضع فيهم ثقته الكاملة، وأبلوا بلاءً حسنًا، بعدما تولوا العديد من المناصب القيادية والسياسية.

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