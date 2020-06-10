لاقت قصة ضابط شرطة كولومبي رفض المشاركة في طرد مجموعة من الفقراء من مساكنهم، انتشارا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما دفع العشرات من نواب البرلمان إلى اقتراح منحه وساما لـ"إنسانيته".

وكان تم إرسال الشرطة أمس الثلاثاء لطرد نحو عشرة أشخاص يعيشون في أكواخ فيما تم وصفه بأنه "مكان عام" بالقرب من مدينة كالي.

وقالت بعض التقارير إن الأشخاص الذين سكنوا المنطقة بوضع اليد قد نزحوا بسبب النزاع المسلح في كولومبيا.

ورفض ضابط الشرطة أنخيل زونيجا المشاركة في العملية ووصفها بأنها "ظالمة".

وقال في مقطع فيديو تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي "لن يتم منحهم سكنا أو مكانا جديدا للعيش فيه، حقوق الإنسان يتم انتهاكها".

وأضاف زونيجا الذي سلم سلاحه لزملائه: "هؤلاء الأشخاص سيتركون في وضع بائس في وسط الحجر الصحي [المفروض بسبب كوفيد- 19]. أنا ضابط شرطة واخترت هذه المهنة للدفاع عن المواطنين، لا للإطاحة بهم".

وقال بابلو أنطونيو كريويو ري، الأمين العام لقوات الشرطة الوطنية الكولومبية، اليوم الأربعاء، إن ضباط الشرطة يتعين عليهم من منطلق الواجب أداء مهامهم على أساس القانون والدستور، وإن الانحرافات "لن يتم التساهل معها".