أمريكا تعتزم إجراء دراسات على 3 لقاحات تجريبية مضادة لفيروس كورونا

تعتزم الحكومة الاتحادية الأمريكية تمويل وإجراء دراسات خاصة بثلاثة لقاحات تجريبية ضد فيروس كورونا "كوفيد-19" بدءا من الصيف الحالى، حسبما ذكرت اليوم الأربعاء خدمة "داو جونز نيوزوايرز" الإخبارية.

وقال الدكتور جون ماسكولا مدير مركز أبحاث اللقاحات في المعهد الوطني لأمراض الحساسية والمعدية، فى مقابلة مع خدمة "داو جونز" الإخبارية، إن التجارب فى مرحلتها الثالثة سوف تشمل عشرات الآلاف من الأشخاص في عشرات المواقع فى مختلف أرجاء الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت اليوم وكالة "بلومبرج" للأنباء عن ماسكولا قوله فى المقابلة إن هذه التجارب ستمثل المرحلة النهائية لاختبار سلامة وفعالية اللقاح.

وذكرت بلومبرج أن لقاح شركة "مودرنا إنكوربوريشن" سيكون هو أول ما سوف يظهر من اللقاحات في يوليو، يعقبه لقاح جامعة أوكسفورد وشركة "أسترازينيكا" في أغسطس، ثم لقاح "جونسون آند جونسون" في سبتمبر.