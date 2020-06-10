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ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بنحو جنيهين ليصل الجرام عيار 21 إلى 770 جنيها مقارنة بـ768 جنيها أمس، نتيجة لارتفاع أسعار المعدن الأصفر عالميا ليصل إلى 1720 دولارا للاوقية، بحسب إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية.

ووفقا لواصف، زاد الجرام عيار 18 ليسجل 660 جنيها مقارنة بـ658 جنيها، كما سجل الجرام عيار 24 نحو 880 جنيها مقارنة بـ878 جنيها وارتفع الجنيه الذهب بنحو 16 جنيها ليصل إلى 6160 جنيها مقارنة ب 6144 جنيها.

وعالميا واصل الذهب مكاسبه اليوم الأربعاء مع انخفاض أسواق الأسهم العالمية بعد موجة صعود في الآونة الأخيرة، إذ يترقب المستثمرون ما سيسفر عنه اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي، والذي من المنتظر أن يلقي الضوء على حالة الاقتصاد الأمريكي والمزيد من إجراءات التحفيز المحتملة، وفقا لوكالة "رويترز".

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1716.11 دولار للأوقية (الأونصة) بعد تحقيق أفضل أداء يومي خلال شهر أمس الثلاثاء. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1725 دولارا للأوقية.

وانحسر الزخم القوي في الأسواق المالية العالمية مع تجدد الشكوك بشأن التعافي العالمي من جائحة فيروس كورونا.

كما تلقى الذهب المزيد من الدعم من انخفاض العائدات على سندات الخزانة الأمريكية.

كما ينشر رؤساء البنوك المركزية للولايات أول توقعات اقتصادية منذ بدء حالة ركود بفعل الجائحة في فبراير الماضي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.6% إلى 17.69 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم 0.6 % إلى 1952.69 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.2 % إلى 838.74 دولار للأوقية.