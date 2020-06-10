 واشنطن تبدي خيبة أملها لقطع كوريا الشمالية الاتصالات مع جارتها الجنوبية - بوابة الشروق
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واشنطن تبدي خيبة أملها لقطع كوريا الشمالية الاتصالات مع جارتها الجنوبية

المنطقة الأمنية المشتركة بين الكوريتين
المنطقة الأمنية المشتركة بين الكوريتين
واشنطن - أ.ش.أ
نشر فى : الأربعاء 10 يونيو 2020 - 6:36 ص | آخر تحديث : الأربعاء 10 يونيو 2020 - 6:36 ص

أعربت الولايات المتحدة، عن خيبة أملها من قيام كوريا الشمالية بقطع جميع خطوط الاتصال مع جارتها الجنوبية داعية بيونج يانج إلى العودة إلى الدبلوماسية بين الجانبين.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، أن الولايات المتحدة كانت تساند دائما تقدم العلاقات بين الكوريتين.. مشيرة إلى أن واشنطن تشعر بخيبة الأمل من الإجراءات التي اتخذتها مؤخرا كوريا الشمالية، وتدعو بيونج يانج للعودة للدبلوماسية، مضيفا أن الولايات المتحدة ستبقى على تنسيق وثيق مع كوريا الجنوبية حول الجهود الرامية للتعاون بين الجانبين.

كانت كوريا الشمالية قد أعلنت الثلاثاء قطع الاتصالات مع جارتها الجنوبية احتجاجا على إطلاق منشورات مناهضة لبيونج يانج من جانب مجموعة من المنشقين الشماليين في كوريا الجنوبية عبر الحدود.

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