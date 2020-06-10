تركيا: تعيين 18 واليا جديدا بعد إزاحة آخرين بسبب شكوك في ولائهم

عين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، 18 واليًا جديدًا، مع تغيير أماكن 23 آخرين، وذلك بعد طرده العديد من الولاة ورؤساء البلديات بسبب شكوك في ولائهم وطاعتهم لسلطته.

وبحسب القرارات التي دخلت حيز التنفيذ بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، فقد تم تعيين 18 واليًا جديدًا، وتعيين 17 ممن تمت إقالتهم كبار مفتشين بعدد من الوزارات، فيما تم تعيين والي ولاية موغلا، ضمن كبار مستشاري أردوغان.

و سبق وأن تم عزل كل من أحمد ترك رئيس بلدية ماردين، وعدنان سلجوق مزراقلي رئيس بلدية ديار بكر، وبديعة أوزغوكتشه أرطان رئيسة بلدية وان، وفقا لصحيفة "جمهورييت" التركية.

وقال رئيس بلدية إسطنبول، في سياق رفضه للقرار، إن "ما فعلته حكومة أردوغان بإقالتها رؤساء بلديات منتخبين وتعيين وصاة بدلا منهم لأسباب غير قانونية ولا تقنع الضمير العام، هو جهل وضلال، وفقا ل"جمهورييت".

وأضاف إمام أوغلو، أنه لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية ولا سيادة للقانون في مكان لا يغادر فيه المسؤولون المنتخبون مناصبهم عبر صناديق الاقتراع"، مشددا على ضرورة الوقوف ضد الظلم وعدم الشرعية بغض النظر عمن يتضرر.

واعتبر أن "تبني بعض المقاييس لتفرقة حزب سياسي عن آخر أو تركي عن آخر، أو ناخب عن آخر، أمر غير مقبول، فهذه عنصرية مقيتة تنطوي على خطورة كبيرة".

وذكرت وسائل اعلام تركية، أن وزارة الداخلية أعلنت إقالة 8 من أعضاء مجالس بعض البلديات.

وكانت آخر مجموعة من رؤساء البلديات قد تمت إقالتهم في مايو الماضي حيث احتجزت السلطات أربعة من رؤساء البلديات في مناطق ذات غالبية كردية في إطار تحقيقات مزعومة ذات "صلة بالإرهاب".