معهد البترول: مخزونات النفط الخام الأمريكية تسجل قفزة مفاجئة الأسبوع الماضي

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صهاريج لتخزين النفط في كاشينج بولاية اوكلاهوما الأمريكية - صورة من أرشيف رويترز.

أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام سجلت زيادة حادة الأسبوع الماضي بينما تراجعت مخزونات البنزين.

وقفزت مخزونات الخام 8.4 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في الخامس من يونيو حزيران لتصل إلى 539.4 مليون برميل بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 1.7 مليون برميل.

وقال معهد البترول إن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت 2.3 مليون برميل.

ووفقا لبيانات المعهد، هبطت مخزونات البنزين 2.9 مليون برميل بينما كانت محللون شملهم استطلاع أجرته رويترز قد توقعوا زيادة قدرها 71 ألف برميل.

وزادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 4.3 مليون برميل بينما كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع قدره ثلاثة ملايين برميل.

وأظهرت البيانات أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفعت الأسبوع الماضي بمقدار 1.6 مليون برميل يوميا.