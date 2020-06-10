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كمبوديا تحقق في قضية اختطاف ناشط تايلاندي

علم كمبوديا
علم كمبوديا
بنوم بنه - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 10 يونيو 2020 - 6:38 ص | آخر تحديث : الأربعاء 10 يونيو 2020 - 6:38 ص

ذكرت وسائل إعلام في كمبوديا اليوم الأربعاء أن السلطات ستحقق في مكان وجود ناشط سياسي تايلاندي تردد أن مسلحين اختطفوه.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الكمبودية، خيو سوفيك، إن الشرطة ستحقق في مكان الناشط وانتشاليرم ساتساكسيت، الذي قيل إنه تم سحبه إلى سيارة دفع رباعي سوداء من جانب ثلاثة أشخاص بالقرب من منزله في بنوم بنه يوم الخميس الماضي.

ويأتي التحقيق عقب مذكرة دبلوماسية أرسلتها تايلاند تطالب فيها كمبوديا بالتحقق من تقارير عن فقدان الناشط.

وكان الناشط المنتمي إلى حركة "القمصان الحمراء" المؤيدة للديمقراطية فر إلى كمبوديا بعد أن سيطر الجيش التايلاندي على السلطة في انقلاب في مايو من عام 2014.

وظل ناشطا على الإنترنت، مما دفع السلطات إلى إصدار مذكرة لاعتقاله في 2018.

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