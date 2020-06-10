الأمم المتحدة: التقارير التي تفيد بالتصعيد والتحشيد في سرت الليبية مقلقة للغاية

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء التصعيد والتحشيد في سرت الليبية.

وقالت الأمم المتحدة، نقلًا عن فضائية «العربية»، مساء الأربعاء، إن «التقارير التي تفيد بالتصعيد والتحشيد في سرت مقلقة للغاية».

وتدور رحى المعارك على تخوم سرت، بين قوات الجيش الوطني الليبي وكتائب حكومة الوفاق المدعومة من تركيا.

وتنشط دول العالم من أجل حث الطرفين على وقف إطلاق النار، الذي تجددت ملامحه في مبادرة القاهرة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن السبت الماضي، عن مبادرة سياسية تمهد لعودة الحياة الطبيعية إلى ليبيا، محذرًا من التمسك بالخيار العسكري لحل الأزمة في ليبيا. وأشار السيسي إلى أن الحل السياسي هو الوحيد لحل أزمة ليبيا، وأن أمن مصر من أمن واستقرار ليبيا.

وأعلن السيسي مبادرة ليبية ـ ليبية لحل الأزمة باسم «إعلان القاهرة»، تشتمل على احترام كافة المبادرات والقرارات الدولية بشأن وحدة ليبيا.

ويضم «إعلان القاهرة» مقترحات بإعلان وقف إطلاق النار في عموم ليبيا اعتبارًا من الاثنين، الثامن من يونيو، وتجديد الدعوة إلى استئناف مفاوضات السلام في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة بصيغة 5+5.

ويقضي الإعلان بإلزام كافة الجهات الأجنبية بـ«إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها، حتى يتمكن الجيش الوطني من الاضطلاع بمهامه الأمنية».

وتنص المبادرة على تشكيل مجلس رئاسي منتخب مع ضمان تمثيل عادل لكل أقاليم ليبيا الثلاثة لإدارة الحكم وإجراء انتخابات نزيهة وتوزيع عادل وشفاف على كافة المواطنين، مشددة على ضرورة اعتماد إعلان دستوري ينظم العملية السياسية في البلاد.