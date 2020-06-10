قال الدكتور محمد عبد الفتاح، مدير الشؤون الوقائية بوزارة الصحة، إن تجربة استخدام بلازما دم المتعافين في علاج مصابي فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» حققت نتائج مبهرة، لافتًا إلى أن أكثر من 90% من الحالات المستهدفة بالعلاج بالبلازما من الله عليهم بالشفاء.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء أمس الثلاثاء، أن العلاج باستخدام بلازما دم المتعافين، علاج بيولوجي أخذت به العديد من الدول، منوهًا أن العلاج بالبلازما له اشتراطات في المصابين وشروط في المتبرعين.

وأوضح أن بلازما الدم تستعمل مع الحالات الشديدة التي لم تدخل إلى مرحلة الوضع على جهاز تنفس صناعي، مناشدًا من يستطيع التبرع ببلازما دمه بالتوجه إلى بنوك الدم؛ لأنه علاج يساعد في شفاء العديد من الناس.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن تسجيل 1385 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، و35 حالة وفاة؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 36 ألفًا و829 إصابة.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت لتصبح 11 ألفًا و71 حالة، من ضمنهم 9786 متعافيًا.