رئيس أوكرانيا السابق بوروشينكو يواجه اتهامات بالمحسوبية

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قال محققون اليوم الأربعاء إنهم يشتبهون في أن الرئيس السابق بترو بوروشينكو أمر رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية بالجيش بتعيين أحد معارفه نائبا له في عام 2018.

وأشار المحققون إلى أنه تم التحايل على الإجراء المتبع في عملية تعيين شخص في المنصب. وإذا أدين بوروشينكو (54 عاما) فإنه يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 أعوام.

ووصف بوروشينكو هذه الإجراءات بأنها مقاضاة "زعيم المعارضة". ويقود رجل الأعمال الثري حزب التضامن الأوروبي في البرلمان منذ آب/أغسطس الماضي.

وقال لأنصاره في كييف "ما يحدث الآن ليس له علاقة بالديمقراطية أو بتحقيق جنائي".

واتهم بورشينكو الرئيس الحالي فلوديمير زيلينسكي بأنه أصدر بشكل شخصي الأمر بالتحقيق معه.

ومنذ التصويت لإبعاده عن منصبه في عام 2019، تم فتح أكثر من 20 تحقيقا أوليا ضد بوروشينكو.

ووجهت إليه اتهامات بإساءة استغلال منصبه والتهرب الضريبي والفساد والخيانة العظمى واتهامات أخرى.

وفي أول يناير الماضي، رفع زيلينسكي الحصانة عن كل النواب، ليفي بأحد وعوده الانتخابية.