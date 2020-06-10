 قائد القيادة الأميركية الوسطى: إيران أكبر خطر على المنطقة - بوابة الشروق
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قائد القيادة الأميركية الوسطى: إيران أكبر خطر على المنطقة

هدى أمين
نشر في: الأربعاء 10 يونيو 2020 - 6:13 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 يونيو 2020 - 6:13 م

قال قائد القيادة الأميركية الوسطى الجنرال كينيث ماكينزي، إن إيران أكبر خطر على المنطقة.

وأضاف في كلمة له، نقلًا عن فضائية «سكاي نيوز»، مساء الأربعاء: «مهمتي هي ردع أنشطة إيران ضد مصالحنا أو مصالح حلفائنا».

وتابع: «إيران تسعى لخروجنا من العراق».

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