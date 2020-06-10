قائد القيادة الأميركية الوسطى: إيران أكبر خطر على المنطقة

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قال قائد القيادة الأميركية الوسطى الجنرال كينيث ماكينزي، إن إيران أكبر خطر على المنطقة.
وأضاف في كلمة له، نقلًا عن فضائية «سكاي نيوز»، مساء الأربعاء: «مهمتي هي ردع أنشطة إيران ضد مصالحنا أو مصالح حلفائنا».
وتابع: «إيران تسعى لخروجنا من العراق».