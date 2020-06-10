 سوريا تعلن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
الأربعاء 10 يونيو 2020 10:06 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

سوريا تعلن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية
أرشيفية
دمشق - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 10 يونيو 2020 - 10:03 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 يونيو 2020 - 10:03 م

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 6 إصابات بفيروس كورونا لأشخاص مخالطين في بلدة رأس المعرة بريف دمشق وشفاء 6 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس ما يرفع عدد حالات الشفاء إلى 68.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الأربعاء، أن حصيلة الإصابات المسجلة بالفيروس في سوريا بلغ حتى اليوم 152 إصابة شفيت منها 68 وتوفيت 6 حالات.

وكانت الوزارة أخضعت بلدة رأس المعرة للحجر الصحي في السابع من الشهر الجاري بعد تسجيل 16 إصابة بفيروس كورونا في البلدة نتيجة مخالطة سائق شاحنة مصاب يعمل على خط سوريا الأردن وذلك منعا لانتشار الفيروس وحفاظا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك