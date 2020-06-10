ياباني يحتفظ بجثمان والدته المتوفية في منزله لأسابيع

ذكر تقرير صحفى، أن رجلا يابانيا احتفظ بجثمان والدته المسنة في منزله في طوكيو لعدة أسابيع بعد وفاتها.

وذكرت صحيفة "سانكي شيمبون" اليابانية، اليوم الأربعاء، أن الرجل -54 عاما- وهو مدير إحدى شركات تصميم وتنسيق المدن ومناطقها الطبيعية، اعتقل لانتهاك قانون بشأن مدة الاحتفاظ بالجثامين قبل دفنها بشكل ملائم.

وتردد أن الرجل قال للشرطة إنه عندما لاحظ أن والدته -85 عاما- لم تعد تتنفس لم يعد قادرا على التفكير بوضوح، مضيفا أنه خاف من استدعاء السلطات.

وجاء فرد من الأسرة يعيش على مقربة منه إلى منزله واكتشف المرأة بعدما لم يسمع عنها شيئا لأيام كثيرة.