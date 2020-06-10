الإمارات: تسجيل 603 إصابات جديدة بكورونا ووفاة حالة واحدة وشفاء 1277

أعلنت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات إجراء أكثر من 47 ألف فحص جديد كشف عن 603 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن هذه الحالات الجديدة تم عزلها، وتتلقى الرعاية الصحية حالياً، وبذلك يصل مجموع الحالات في الدولة 40507.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام " أن حكومة الإمارات عقدت اليوم الأربعاء إحاطة إعلامية جديدة في إمارة أبوظبي، تحدثت فيها الدكتورة آمنة الشامسي عن آخر المستجدات والحالات المرتبطة بمرض كوفيد - 19 في الدولة، بالإضافة إلى الإجراءات الحكومية ذات العلاقة، معلنة وصول حالات الشفاء في الدولة إلى 24017 حالة وذلك بعد شفاء 1277 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض.

كما تم خلال الإحاطة الإعلان عن وفاة شخص من المصابين بمرض كوفيد - 19، ليصل عدد الوفيات المسجلة في الدولة 284 حالة، حيث تقدمت الدكتورة آمنة بخالص العزاء والمواساة لذوي المتوفى وأسرته، وتمنياتها لذويه الصبر والسلوان.

وأشارت الدكتورة آمنة إلى أن عدد الحالات المصابة بمرض كوفيد - 19 والتي ما زالت تتلقى العلاج بناءً على الأرقام الجديدة بلغ 16206 حالات في الدولة.