مراكز المنيا تواصل أعمال الرش والتطهير والصيانة ورفع الإشغالات والمخلفات

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تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تنفيذ الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، أعمال الرش والتطهير وصيانة أعمدة الإنارة، والاستمرار في أعمال المتابعة المستمرة لعملية صرف المعاشات، والحالة العامة بالمراكز والقرى التابعة لها، مع التطبيق الشامل لجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

شدد المحافظ، على ضرورة الالتزام بجميع القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، بشأن تطبيق ساعات حظر تنقل المواطنين، مشيراً إلى ضرورة استغلال فترة الحظر في تنفيذ الأعمال وفقا لخطة المحافظة.

من جانبها نفذت الوحدة المحلية لمركز المنيا، إجراء أعمال تأهيل وصيانة لأعمدة الإنارة لمدخل قريتي بني أحمد الغربية وتله، بالإضافة لحملة نظافة ورفع المخالفات الصلبة لقرية تله.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، أعمال الرش التطهير بالشوارع والأحياء الرئيسية بحي جنوب المدينة، بالإضافة لحملة نظافة ورفع تراكمات القمامة بقري إطسا وإطسا البلد والبيهو، وبحي شرق وغرب المركز، كما تم إجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بطريق شوشة.

وتابعت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، صرف المعاشات بمكتب بريد بمحيط قرية بني عامر، وتابعت أيضا، إجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الانارة للطرق الرئيسية، بالإضافة لرفع تراكمات القمامة وحملة النظافة بقرية بني حرام التابعة للمركز، وتنفيذ أعمال الرش والتطهير لماكينات الصرف الآلي، ومتابعة الحالة العامة لمواقف السيارات.

كما واصلت الوحدة المحلية لمركز مطاي، أعمال رفع تراكمات القمامة بقريتي حلوة وأبو عزيز.