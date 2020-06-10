قطر تسجل 1716 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات

أعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل 1716 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 24 ألفًا و116 في البلاد.

وأشارت «الصحة القطرية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأربعاء، إلى تسجيل أربع حالات وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 66.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 1844 حالة تعافي جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 49 ألفًا و413.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الأربعاء، إلى أكثر من 400 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من سبعة ملايين إصابة.