باراماونت الأمريكية تلغي برنامج كابس الشهير عن ممارسات الشرطة

ألغت شركة "باراماونت نتوورك" الأمريكية برنامج "كابس"، الذي يعد واحدا من أطول العروض في تاريخ الولايات المتحدة، وسط احتجاجات على كيفية تصوير البرنامج للشرطة.

وأكدت الشركة إلغاء البرنامج لعدة وسائل إعلامية أمريكية من بينها "ذا هوليوود ريبورتر".

وخضع البرنامج، الذي يصور ممارسات الشرطة الواقعية في الدوريات، لتدقيق في كيفية تصوير المشتبه بهم، وكثير منهم من الأمريكيين من أصل أفريقي.

ومن المعروف أن هذا البرنامج يروج كذلك لأساليب الشرطة القاسية التي تم تسليط الضوء عليها خاصة في أعقاب وفاة جورج فلويد.

وتم بث البرنامج لأول مرة عام 1989 وأذاع 32 موسما على شبكة فوكس، وتم بيعه لـ "باراماونت" التي كان من المقرر أن تذيع الموسم الثالث والثلاثين يوم الاثنين.