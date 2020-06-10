حفتر: الجيش الليبي سيواصل الحفاظ على الوطن وسيادته

التقى قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، اليوم الأربعاء، السفير الألماني لدى ليبيا؛ لبحث مبادرة «إعلان القاهرة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لحل الأزمة الليبية.

وقال «حفتر» إن «الجيش الوطني الليبي سيواصل الحفاظ على الوطن وسيادته ووحدة أراضيه»، وذلك حسبما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء الأربعاء.

وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي، السبت الماضي، مبادرة «إعلان القاهرة» التي تمهد لعودة الحياة الطبيعية إلى ليبيا وتدعو للتخلي عن النزاع العسكري واللجوء إلى الحوار الليبي بين جميع الأطراف.

ويضم «إعلان القاهرة» مقترحات بإعلان وقف إطلاق النار في عموم ليبيا اعتبارًا من الاثنين، الثامن من يونيو، وتجديد الدعوة إلى استئناف مفاوضات السلام في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة بصيغة 5+5.

ويقضي الإعلان بإلزام كافة الجهات الأجنبية بـ«إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها، حتى يتمكن الجيش الوطني من الاضطلاع بمهامه الأمنية».

وتنص المبادرة على تشكيل مجلس رئاسي منتخب مع ضمان تمثيل عادل لكل أقاليم ليبيا الثلاثة لإدارة الحكم وإجراء انتخابات نزيهة وتوزيع عادل وشفاف على كافة المواطنين، مشددة على ضرورة اعتماد إعلان دستوري ينظم العملية السياسية في البلاد.