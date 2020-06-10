سيارة تداهم مجموعة أشخاص في ميونخ بألمانيا

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داهمت سيارة مجموعة أشخاص في مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا بعد ظهر اليوم الأربعاء.

وذكرت الشرطة أن ركاب السيارة الستة نزلوا منها بعد ذلك وهاجموا المجموعة "وتصرفوا معهم بعنف"، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص، وقد لاذ الجناة بالفرار.

وطوقت الشرطة المنطقة المحيطة بمكان الجريمة على نطاق واسع وبدأت في ملاحقة الجناة، وقال متحدث باسم الشرطة إن "عملية الملاحقة تسير بوتيرة سريعة".

ووفقا للمعلومات الأولية، استبعدت الشرطة وجود خطر على السكان، وقال المتحدث: "ثمة بعض الأمور التي تشير إلى أن هؤلاء الأشخاص يعرفون بعضهم بعضا".