إضراب الأطباء في لبنان احتجاجا على الاعتداءات ضدهم

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توقف أطباء لبنان عن العمل اليوم الأربعاء التزاماً بقرار نقابتي الأطباء في بيروت وطرابلس بالإضراب العام استنكارا للاعتداءات التي يتعرض لها الجسم الطبي في مختلف المناطق.

ونفذ الأطباء ولجنة الأطباء في مختلف المناطق اللبنانية وقفات إحتجاجية وتوقفوا عن العمل باستثناء استقبال الحالات الطارئة.

وطالب الأطباء بإصدار قانون يحمي الطبيب والمؤسسات الاستشفائية.

ويطالب الأطباء الأجهزة الأمنية والقضائية اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة للقبض على الفاعلين وسوقهم الى العدالة وانزال أشد العقوبات بهم. كما يطالبون بالإسراع باقرار قانون يحمي الأطباء.