وزير خارجية العراق يدعو إلى اعتماد الدبلوماسية لتجاوز الأزمات العربية

دعا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، إلى اعتماد الطرق الدبلوماسيّة في إنّهاء أزمة اليمن وليبيا وسوريا، مؤكدا دعم الجُهُود لتجاوز الأزمات العربية.

جاء ذلك خلال مباحثات عقدها الوزير العراقي اليوم مع السفراء العرب المُعتمَدين لدى بغداد، تناولت عدداً من القضايا المحلّية ومنها الجهد الحُكُومي باتجاه التحضير لإجراء انتخابات مُبكّرة، حسب المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحاف نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع".

وقال المتحدث، في بيان صحفي، إن الوزير حسين بحث أيضا مع السفراء العرب مُواجهة تحدِّيات الجائحة، وتداعياتها الاقتصاديّة، علاوة على مكافحة الإرهاب ومُلاحَقة ما تبقّى من عصابات داعش الإرهابيّ، وإعمار المُدُن المُحرّرة.

وأضاف أن وزير الخارجية أعرب خلال اللقاء عن مواقف العراق إزاء الأزمات بالمنطقة، ومنها تجديد موقف العراق الثابت في دعم الشعب الفلسطينيّ، وتأسيس دولته المُستقِلّة وعاصمتها القدس الشريف.