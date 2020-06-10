السعودية تسجل 3717 إصابة جديدة بفيروس كورونا و36 وفاة

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 3717 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 112 ألفًا و288 في البلاد.

وأشارت «الصحة السعودية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأربعاء، إلى تسجيل 36 حالة وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 819.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 1615 حالة تعافي جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 77 ألفًا و954.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الأربعاء، إلى أكثر من 400 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من سبعة ملايين إصابة.