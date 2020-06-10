لبنان يسجل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا و36 وفاة

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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1388 في البلاد.

وأشارت «الصحة اللبنانية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأربعاء، إلى عدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة بالفيروس؛ ليستقر إجمالي الوفيات عند 30.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 47 حالة تعافي جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 832.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الأربعاء، إلى أكثر من 400 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من سبعة ملايين إصابة.