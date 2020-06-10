تعافي 5 حالات جديدة من كورونا وخروجهم من مستشفى العزل بكفر الزيات

أعلنت مديرية صحة بالغربية، تعافي 5 حالات جديدة من فيروس كورونا وخروجهم من مستشفى العزل بكفرالزيات، وخروجهم بعد تماثلهم للشفاء، وتحول نتيجة العينة الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية.

وأكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، في بيان له، أن الفريق الطبي بمستشفى عزل كفر الزيات بقيادة الدكتور أحمد البرعى، أسرة واحدة، وأعضاؤه يعاملون المرضى من هذا المنطلق، كما أن جميع الحالات المحجوزة حالاتهم مستقرة.

ودعا وكيل صحة الغربية إلى اتخاذ مزيد من الحرص والحذر وتطبيق التباعد الاجتماعي، إضافة إلى اتخاذ جميع وسائل واحتياطات السلامة العامة للوقاية من الفيروس.