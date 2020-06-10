بولندا تكثف فحوصات كورونا بين عمال المناجم في سيليزيا

تعتزم بولندا، التي قررت وقف العمل في 12 منجما للفحم في منطقة سيليزيا لمدة ثلاثة أسابيع، تكثيف عمل فحوصات فيروس كورونا المستجد بين عمال المناجم وتتوقع أنها ستسجل المزيد من الحالات من سيليزيا خلال الأيام العشرة المقبلة أو نحو ذلك، حسبما قال رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي في مؤتمر صحفي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

ومن جانبه قال ياروسلاف فيتشوريك، رئيس المدينة، في المؤتمر، إنه بعد ما يتراوح بين 7 و 10 أيام، سيبدأ عدد الحالات في الانخفاض.

وذكر مورافيتسكي أنه يؤيد قرار تعليق العمل في المناجم، موضحا أن الحكومة ستدعم رواتب عمال المناجم التي تم دفعها أثناء توقف العمل.