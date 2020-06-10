محافظ البحر الأحمر يوجه بسرعة تسليم بديل العشوائيات والانتهاء من أراضى الشباب خلال أيام

تفقد محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، يرافقه سكرتير عام المحافظة اللواء محمد بندارى، مساء اليوم الأربعاء، عدداً من شوراع وميادين مدينة الغردقة، مكلفاً برفع كفاءة الشوارع الرئيسية، وإزالة الإشغالات، لتيسير الحركة المرورية للمواطنين، ووجه برفع مخلفات البناء، واستغلال ساعات حظر التجوال في تكثيف حملات النظافة، وعمليات تطهير وتعقيم الشوارع.

وحرص المحافظ على تفقد الشاطيء العام "شاطئ 4"، ووجه بسرعة البدء في تطويره، وقام بالمرور على شاطئ السواقي، والمنطقة الصناعية، وميدان سنزو تمهيداً للبدء في تطويره، كما تفقد مساكن بديل العشوائيات، ووجه بسرعة تسليمها، كما تابع عملية إستكمال تطوير الممشي السياحى.

أعلن محافظ البحر الأحمر، خلال جولته التفقدية أنه تابع مناشدات وإستغاثات أبناءه من شباب المحافظة على مواقع التواصل الاجتماعي، واستجاب لها ووجه بسرعة الإنتهاء من إجراءات تسليم أراضي الشباب 2008 تمهيداً لتسليمها للمستحقين خلال أيام، موضحاً أن التأخير في توزيع الأراضي كان بسبب الدراسة المتأنية والدقيقة لتحديد المستحقين فقط إعمالاً لمبدأ المساواة في التوزيع، ولإنهاء بعض التداخلات في الأراضى التي تتبع جهات أخرى.

وجدد المحافظ تعهده بأنه يسخر كل جهوده لخدمة أبناء المحافظة، مشيراً إلى أنه إعتمد اليوم الأربعاء، تسمية وترقيم شوارع مدن الغردقة ورأس غارب والقصير وسفاجا ومرسى علم.

رافق المحافظ خلال الجولة العميد تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ورئيس جهاز التعمير بالمحافظة، ورئيس فرع المقاولون العرب، وسكرتير مدينة الغردقة ورؤساء أحياء شمال وجنوب الغردقة.