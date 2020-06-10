ارتفاع الحالات المصابة بكورونا إلى 112 في الوادى الجديد

أعلن محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، تسجيل اليوم، 9 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا بمراكز الخارجة والداخلة وبلاط والفرافرة، ليرتفع إجمالى عدد المصابين إلى 112 حالة منهم 9 وفيات، بالإضافة إلى تعافى 51 حالة وسلبية تحاليل 344 مواطنا من المشتبه فى إصابتهم.

وشدد الزملوط على ضرورة قيام المواطنين بمساندة جهود المحافظة للحد من الإصابات الجديدة من خلال الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل إلا فى حالات الضرورة القصوى، وافتتاح العيادات الخارجية لجمعية الشبان المسلمين بمدينة الفرافرة بالتعاون مع الشركات الاستثمارية بالمركز لتعمل كعيادات خارجية لمستشفي الفرافرة المركزى ( أطفال - باطنة - جراحة)، واقتصار العمل داخل المستشفى علي أقسام الطوارئ حفاظاً على سلامة المترددين، بجانب استمرار متابعة سير العمل بمستشفى الفرافرة المركزى و َتنفيذ إجراءات المتابعة والاطمئنان على الطاقم الطبي، وتخفيض أعدادهم بما لا يؤثر على أداء الخدمة الطبية.

وقال إنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض من خلال فحص المخالطين للحالات وإجراء عزل صحي وسحب عينات من الحالات التى تظهر عليها الأعراض، بالإضافة إلى عزل الحالات المخالطة للحالات المصابة فى المنازل لمدة 14 يوما لضمان السيطرة ومحاصرة المرض وعدم انتشاره، بجانب الرش الوقائى المستمر لمنازل المصابين والمخالطين والشوارع الرئيسية والميادين.