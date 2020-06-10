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كشفت نتائج استطلاع للرأي أن أكثر من نصف الألمان يعتقدون بانتشار الفساد بشدة في بلادهم.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي نشرته المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، أن سبعة من كل عشرة مواطنين في الاتحاد الأوروبي يعتقدون بانتشار الفساد لديهم.

وأجري الاستطلاع في الدول الأعضاء في التكتل (27 دولة) بالإضافة إلى بريطانيا.

وأظهرت النتائج أن 75% من الأوروبيين يعتقدون أن العلاقة الوثيقة بشكل زائد عن الحد بين السياسة والشركات أدت إلى الفساد.

وأعرب 50% ممن شملهم الاستطلاع عن اعتقادهم بأن الكثير من الساسة والأحزاب السياسية يسيئون استخدام سلطاتهم ويقبلون بأخذ رشاوى.

وأعرب الكثيرون عن عدم رضاهم عن مستوى مكافحة الفساد، ورأى نصف المستطلع آراؤهم أنه لم يتم التحرك بشكل كاف في مواجهة الفساد في بلادهم.

وقال واحد من كل أربعة أوروبيين إن الفساد أثر على حياته اليومية، وقد أظهرت النتائج تباينا شديدا في نسب من يتبنون وجهة النظر في الدول المختلفة، فبينما وصلت هذه النسبة إلى 9% فقط في ألمانيا، فإنها وصلت في رومانيا إلى 64%.

وأعرب 40% من مواطني الاتحاد الأوروبي عن اعتقادهم بأن الفساد استشرى في السنوات الثلاث الماضية.