الصحة العالمية: 40% من إصابات كورونا لا تستدعي الحجز بالمستشفيات

قالت الدكتورة مها طلعت المستشارة الإقليمية لمقاومة مضادات الميكروبات للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن مصر مازالت في المرحلة الأولى من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، حيث إن الأعداد مازالت مرتفعة ولكنها مستقرة حتى الآن.

وأضافت طلعت، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مكتب منظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط صباح اليوم، إن فيروس كورونا غالبا ما يكون له موجتان من أعداد الإصابات المرتفعة كما هو الحال في إيران علي سبيل المثال، موضحة أنه لا يمكن تحديد موعد الموجه الثانية في مصر إلا بعد الانتهاء من الموجة الأولى، واستقرار انخفاض الأعداد.

وأكدت أن الكمامة القماشية من المفترض أن يستخدمها الشخص المصاب، أو الذي لديه أعراض، لمنع انتشار الفيروس، وأن الكمامة القماشية لها تعليمات لابد من الالتزام بها، وأهمها عدم مشاركة الكمامة مع شخص آخر، وعدم ارتداء الكمامة من الناحية الأخرى، وعدم لمسحها من الخارج، وهذه الأمور لابد من تدريب الأمور عليها، حتى لا تحدث الكمامات مشاكل لدى المواطنين.

وذكرت طلعت، أن 40% من الحالات المصابة بفيروس كورونا لا يستدعي الحجز في المستشفيات، وأن منظمة الصحة العالمية أوصت بالعزل المنزلي للحالات البسيطة، ولكن عند العزل في المنزل نضمن عدم نقل العدوى إلى باقي أفراد الأسرة في المنزل أو الجيران، ولذلك وضعت المنظمة اشتراطات بضرورة أن يكون غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة يستخدمها الشخص المعزول، وأن يخصص شخص واحد فقط للتعامل مع المصاب، إلى غير ذلك من الاشتراطات التي وضعتها المنظمة.

وأكدت طلعت أنه في حالة توافر الاشتراطات التي وضعتها المنظمة لعزل المصابين في المنزل، فإنه لابد من عزل هذه الحالات في نزل شباب أو فنادق أو غيرها من الأماكن، منعا لانتشار الفيروس، لأن حالات العزل الخاطئ في المنزل هي السبب الرئيسي لعدم سيطرة بعض الدول على الفيروس حتى الآن.