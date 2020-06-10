سقوط خلية تضم 50 إرهابيا فى سرت خططت للهجوم على الجيش الليبى

ميليشيات موالية للسراج تعطل ضخ الغاز من مجمع مليتة إلى إيطاليا

ألقت السلطات الليبية، فجر اليوم، القبض على 50 فردا شكلوا خلية داخل مدينة سرت، وذلك لشن هجمات ضد الجيش الوطنى الليبى.

وقالت مصادر أمنية ليبية، إن الخلية ضمت 50 فردا بقيادة الصديق بن سعود، الذى كان مكلفا من حكومة فايز السراج بوظيفة مدير أمن سرت، قبل تحريرها من قبل الجيش الوطنى الليبى فى يناير الماضى، وفقا لشبكة «سكاى نيوز عربية» الإخبارية.

وأكدت المصادر أن الخلية كانت تعد لهجوم على الخطوط الخلفية للجيش الليبى فى جبهات سرت، التى تشهد هجوما متكررا من الميليشيات منذ أسبوع.

وكشفت أنه وجد مع الخلية أسلحة متطورة وأجهزة اتصال لاسلكية مربوطة على موجة الميليشيات والمرتزقة الموالين لتركيا.

فى غضون ذلك، تحدثت مصادر لقناة «العربية» عن تحليق لطائرات حربية فرنسية قرب سرت، وفقا لما نقلته القناة دون ذكر مزيد من التفاصيل.

إلى ذلك، اقتحمت، اليوم، كتائب مسلحة موالية لميليشيات فايز السراج، مجمع مليتة النفطى، وعطلت ضخ الغاز إلى إيطاليا، فيما شن الجيش الوطنى الليبى، غارات جوية مكثفة على تمركزات الميليشيات بعدة مناطق واقعة بين مدينتى مصراتة وسرت، أسفرت عن خسائر فادحة لها، وأدت لعرقلة تقدمها إلى مدينة سرت.

وقال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوى بالقيادة العامة للجيش الليبى، فى تصريحات لموقع «العربية.نت» الإخبارى، إن قوات الجيش نفذت، اليوم، 5 ضربات جوية استهدفت مواقع وتجمعات الميليشيات فى الوشكة وأبوقرين والقداحية والمحمية، وكبدتها خسائر فادحة فى المعدات العسكرية والأرواح مما أدى إلى تقهقرهم إلى الوراء.

من جهتها، عبرت السفارة الأمريكية فى ليبيا عن مخاوفها من حدوث أزمة إنسانية جديدة فى سرت، وقالت إن التصعيد فى المدنية سيعزز الانقسام، كما سيؤدى لتفاقم معاناة المدنيين. وجاءت الدعوة بالتزامن مع دعوة ملحة صادرة عن الدول الأوروبية.

ودعا المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية لدى الاتحاد الأوروبى، جوزيب بوريل، ووزراء أوروبيين إلى وقف جميع العمليات القتالية فى ليبيا فورا وإطلاق مفاوضات سلام بناءة.