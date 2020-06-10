جنوب سيناء تستعد لامتحانات الثانوية العامة بغرف عمليات وعيادة طبية داخل كل لجنة

نظمت محافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للتنسيق بين الجهات المختلفة استعدادًا لانطلاق امتحانات الثانوية العامة، المقرر انطلاقها بداية من يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020، وحتى يوم الثلاثاء 21 يوليو 2020.

وترأس الاجتماع اللواء نادر العشماوي سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، وحضور اللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام المساعد، ومحمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم، ورؤساء المدن، وممثلين عن مديرية الأمن، والقوات المسلحة، الحماية المدنية، و الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة.

ووجه السكرتير العام بضرورة بتكامل الجهود والتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية لضمان خروج الامتحانات بالشكل الذي يليق بالمحافظة، مع التأكيد يوميًا على الاجراءات الاحترازية التي تتبع داخل اللجان وخارجها لمكافحة فيروس كورونا، مع توفير عيادة طبية كاملة داخل كل لجنة تضم أطباء وأطقم تمريض، وسيارة اسعاف مجهزة على أعلى مستوى خارج كل لجنة، والتأكيد على قياس حرارة الطلاب أثناء دخول اللجنة، مع إتاحة المناخ المناسب للطلاب، والتأكيد على تشغيل بوابات التعقيم، وجود جهاز واقي بلاستيكي للأحذية.

وأكد تشكيل غرف عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية، للتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم، وأيضًا مركز العمليات وادارة الأزمات بديوان عام المحافظة، للوقوف على مجريات الأمور داخل اللجان أول بأول.

وطالب السكرتير العام، بسرعة إعداد المراكز الرئيسية والفرعية لتوزيع الأسئلة، وتجهيز وإعداد لجان سير الامتحانات وتزويدها بالأثاث، وإعداد صناديق نقل الأسئلة، وأكياس نقل الاجابات، ووضع خطط إرسال الإجابات بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، ورؤساء مراكز التوزيع، ولجان النظام والمراقبة.

وقال السكرتير العام، إن مديرية الأمن ستوفر سيارات لاسلكية مجهزة على أعلى مستوى، والحراسات الخاصة لتأمين نقل صناديق الأسئلة من مطار طور سيناء إلى مراكز التوزيع الرئيسية، ومنها إلى مراكز التوزيع الفرعية، بالإضافة إلى الحراسة المشددة لتلك المراكز، وأيضًا تأمين خطط توزيع الأسئلة من مراكز التوزيع، إلى لجان سير الامتحانات، وتجميع كراسات الإجابات من اللجان، لتوصيلها إلى مراكز التوزيع، ومنها إلى لجان النظام والمراقبة بالقاهرة.

كما شدد على ضرورة تكثيف حراسات التأمين حول لجان سير الامتحانات، لمنع تجمع أولياء الأمور، والتدخل السريع لفض أي تجمعات، حرصًا على صحتهم وسلامتهم، ومنع انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى أن القوات المسلحة ستشارك مع الشرطة في تأمين أعمال الامتحانات في حالات الطوارئ والتنسيق مع القوات الجوية ومطار الطور، وتأمين نقل صناديق الأسئلة من مطار الطور الي مراكز التوزيع الرئيسية ومنها الي المراكز الفرعية والجاهزية للتدخل السريع لمشاركة الشرطة في تأمين الامتحانات في حالة الطوارئ.

وأكد تأمين التيار الكهربائي لضمان تشغيل المراوح خاصة أن المحافظة تتميز بارتفاع درجة الحرارة مع تواجد فني كهرباء بكل لجنة، وكذلك توفير مبردات للمياه بجميع اللجان.

وشدد على جميع رؤساء المدن بضرورة المتابعة المستمرة لخطط الإعداد والتجهيز للامتحانات، والمساهمة الفعالة والإيجابية في تذليل الصعوبات وتوفير الإمكانيات اللازمة كافة.