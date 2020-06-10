ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى بباكستان إلى 22 قتيلا

أعلنت السلطات الباكستانية اليوم الأربعاء ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى سكني بمدينة "كراتشي" جنوب البلاد إلى 22 قتيلا.

وأوضحت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن عملية استخراج جثث الضحايا من تحت الأنقاض لا تزال جارية فيما من المتوقع أن تستمر حصيلة الضحايا في الارتفاع.

وكان المبنى شبه خالي بعدما أصدرت السلطات أمرا بإخلائه لكونه غير آمن، وانهار المبنى بعدما دخل عدد من السكان لإحضار مقتنياتهم.

يُذكر أن انهيار المباني السكنية يشيع في باكستان إذ يتم تجاهل جودة المواد ومعايير البناء لتوفير النفقات، وكان 11 شخصا على الأقل قد لقوا مصرعهم جراء انهيار مبنى سكني بالمدينة ذاتها في مارس الماضي.