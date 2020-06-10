مياه المنيا: تفعيل برنامج «قراءتي» لتسجيل العميل قراءات العدادات المنزلي

قال المهندس ياسر أحمد الشهاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، إنه تم تفعيل تطبيق (قراءتي) والذي يتيح للعميل تسجيل قراءة عداد المياه الخاص به بمحافظة المنيا، وذلك تحقيقًا لمبدأ التباعد الاجتماعي لتفادي عدوى فيروس كورونا، واستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وأضاف أن التطبيق يُسهم في القضاء على مشكلة تراكم القراءات بالعداد، ويُمكن العميل من متابعة استهلاكه بنفسه وبالتالي الحصول على فاتورة مياه تُعبر عن استهلاكه الفعلي، بالإضافة إلى اعتباره وسيلة لترشيد استهلاك المياه.

ويتم العمل بهذا التطبيق من خلال الرابط

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hcww.it.myreading

ويقوم العميل بتحميل البرنامج وتثبيته على جهاز الموبايل الخاص به وتسجيل القراءات بشكل منتظم شهريا.

وتسعى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا للوصول إلى مستوى عال من الحرفية في الخدمات التي تقدمها للمواطنين داخل المحافظة في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي.