محافظ بورسعيد يناقش تفاصيل الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020 - 2021

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، اجتماعا لمناقشة الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021 ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد، ومدير الإدارة المالية بديوان عام محافظة بورسعيد وإداراة المتابعة ومديرية الطرق بالمحافظة.

واستعرض الغضبان، خلال الاجتماع ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021 والأسس والاعتبارات ونتائج تنفيذ العام المالى 2019/2020، موضحًا أن الخطة المالية تتضمن استكمال المشروعات الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات كمشروعات رفع كفاءة وتطوير الطرق والصرف الصحي والإسكان، بالإضافة للمشروعات الخدمية والأسواق الحضارية، مؤكدًا أن أحياء الزهور والضواحي لها النصيب الأكبر من المشروعات خلال العام الحالي.

وطالب بالتنسيق بين محافظة بورسعيد والوزارات التي تتولى تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها مع المديريات التابعة لها بشأن الخطة الاستثمارية والمالية للمشروعات التي تشهدها المحافظة حاليا، مشددا على التكامل والتنسيق بين كافة الجهات المختصة لإنجاز المشروعات الجارية طبقا للجداول الزمنية المحددة.