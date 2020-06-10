منظمة إيطالية غير حكومية تستأنف إنقاذ المهاجرين من البحر

قالت منظمة المساعدة الإيطالية غير الحكومية "ميديتيرانيا" اليوم الأربعاء، إنها استأنفت عملياتها لإنقاذ المهاجرين في وسط البحر المتوسط ​​بسفينتها ماري جونيو.

وقالت المنظمة في تغريدة على تويتر : "تعود ميديتيرانيا إلى البحر، مع الامتثال التام لقواعد مكافحة كورونا، لمراقبة والإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث باستمرار في البحر المتوسط".

وفي العام الماضي، تم توقيف ماري جونيو لعدة أشهر بموجب بنود قوانين مكافحة الهجرة الصارمة التي فرضها وزير الداخلية الإيطالي السابق ماتيو سالفيني المنتمي لليمين المتطرف.

وتعد منظمة سي-ووتش الألمانية حاليا هي المنظمة غير الحكومية الوحيدة الأخرى التي تدير مهمة إنقاذ في البحر المتوسط​​، بعد أن استأنفت أنشطتها قبل بضعة أيام فقط.

وقالت المنظمة الألمانية غير الحكومية عبر تويتر يوم السبت: "بعد أكثر من ثلاثة أشهر في ميناء #ميسينا، نتجه أخيرا إلى منطقة البحث والإنقاذ شمال الساحل الليبي مرة أخرى، حيث توجد حاجة ماسة لنا".

وبسبب جائحة كورونا، أغلقت إيطاليا ومالطا موانئهما أمام المهاجرين عبر البحر، مع وضعهم قيد الحجر الصحي على متن سفن مستأجرة قبالة السواحل.

في الشهور الأخيرة، تم اعتراض العديد من المهاجرين الآخرين وإعادتهم بشكل غير قانوني إلى ليبيا، وغرق بعضهم في البحر، بحسب منظمات لحقوق الإنسان.

وفي وقت متأخر من أمس الثلاثاء، قالت سي-ووتش إن طائرتها المسيرة رصدت ثلاثة قوارب في محنة في المياه الدولية بين مالطا وليبيا، على متنها نحو 200 مهاجر.

لكن المنظمة غير الحكومية قالت إنها "خائفة" من اعتراض القوارب وإعادتها إلى ليبيا لأن هناك "زورق دورية ليبيا في المنطقة أيضا".