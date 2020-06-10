سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استغلت سفن الصيد التجارية المحظور تواجدها في المياه الإقليمية الفلبينية حفاظا على الحياة البحرية انشغال القوات الأمنية بتطبيق إجراءات الإغلاق لتخترق المياه الإقليميية، وتسرح وتمرح مهلكة الحياة البحرية في المنطقة.

وتقول جلوريا راموس مسؤولة هيئة أوشيانا للحفاظ على المحيطات لموقع مونجابى، إن تلك السفن تدعي تجنبها للأمواج الخطيرة وتدخل للخلجان حيث مناطق تكاثر الأسماك لتصيد هناك.

واستخدمت هيئة توراغان تقنية تصوير راديو ميتر الأشعة تحت الحمراء المرئية لرصد الأضواء التى تطلقها السفن المخالفة في كل مرة تدخل فيها المياه المحظورة.

وكشفت البيانات أن عدد السفن المخترقة لمناطق حظر الصيد قفز من 900 اختراق أسبوعيًا في فبراير قبل إجراءات الإغلاق لـ1500 إسبوعيا أثناء الإغلاق بين مارس ومايو.

وتركزت اختراقات السفن في مناطق إلنادو تايتاىى وبيلامبيا ساوند في ولاية بالاوان وممر تيكيو بيورييس المار بولايات ماسبات وكامرين، ووسير أبلاى وسورسغان.

وتصدرت ولاية ماسبات حجم الاختراقات بـ320 اختراقًا أسبوعيًا.

ونظرًا لمساوئ عمل سفن الصيد التجارية بالمنطقة علي الوضع البيئي وأضرارها على الصيادين المحليين جرى منع دخولها للمياه الإقليمية، واستثناء سفن الصيد الصغيرة التي تقل عن 3 أطنان.