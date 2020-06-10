بلغاريا تعتزم خفض ضريبة القيمة المضافة بمقدار النصف

وافق البرلمان البلغاري، اليوم الأربعاء، على خفض فائدة القيمة المضافة على مجموعة من السلع بأكثر من النصف، اعتبارا من أول يوليو المقبل، بهدف تخفيف حدة التداعيات الاقتصادية لأزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب الخطة تقرر خفض ضريبة القيمة المضافة من 20 إلى 9 في المئة على شركات الخدمات الغذائية وطعام الأطفال والكتب. وكانت هذه القطاعات تطالب بتخفيضات ضريبية منذ سنوات.

ينطبق الإجراء أيضًا على المطاعم وحفاضات الأطفال ومنتجات النظافة حتى نهاية عام 2021. في الوقت نفسه ستظل ضريبة القيمة المضافة على الخمور والجعة التي تقدم في المطاعم عند معدلها الحالي وهو 20 في المئة.

وستساعد تخفيضات الضرائب على المطاعم والمقاهي في جذب السائحين والذين يمثلون مصدرا مهما للدخل في بلغاريا، حيث تشارك السياحة بحوالي 12 في المئة من إجمالي الناتج المحلي لبلغاريا.

يذكر أن أزمة جائحة كورونا أدت إلى حالة كبيرة من عدم اليقين بين مشغلي الفنادق الكبرى في المنتجعات السياحية البلغارية على ساحل البحر الأسود، في الوقت الذي تبحث فيه هذه المنتجعات عن أي حجوزات لفصل الصيف السياحي الذي يبدأ بالنسبة للسائحين الأجانب اعتبارا من أول يوليو المقبل.