إندونيسيا تسجل أكبر زيادة يومية في الإصابات بفيروس كورونا

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تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إندونيسيا 34 ألفا، اليوم الأربعاء، حيث سجلت البلاد أكبر زيادة يومية في الإصابات.

وقالت وزارة الصحة الإندونيسية إن عدد الحالات ارتفع بواقع 1241 خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع الحصيلة الوطنية للإصابات إلى 34316.

وأشارت الوزارة، إلى تسجيل 36 حالة وفاة الليلة الماضية، ما رفع حصيلة الوفيات المسجلة منذ بدء الوباء إلى 1959.

وزادت السلطات اختباراتها في الأيام الأخيرة، ما يعني رصد المزيد من الحالات.

وبدأت إندونيسيا تدريجيا إعادة فتح الاقتصاد والحياة العامة في مطلع الأسبوع، ما سمح للمواطنين بالسفر للعمل وأداء صلاة الجماعة بعد إبقائهم في منازلهم لأكثر من شهرين.