هل حرض الملاكم مايك تايسون على استخدام العنف ضد البيض في أمريكا؟

يشارك مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في أمريكا، تغريدة ملفقة للملاكم الأمريكي من أصل أفريقي المشهور مايك تايسون، تتحدث عن عمليات القتل التي ارتكبها السود ضد ذوي البشرة البيضاء في أمريكا، على غير العادة.

وبحسب وكالة "رويترز"، تقول التغريدة الكاذبة: "إذا أحدث أشخاص بيض أعمال شغب في كل مرة يقتلهم فيها السود، فلن يكون لدينا أي سلام".

وأكد ممثل مايك تايسون للوكالة، عبر البريد الإلكتروني، أن هذه التغريدة ملفقة، فيما لم تجد الوكالة التغريدة في النسخة المؤرشفة من المنشورات المرئية لحساب تايسون على موقع تبادل النصوص القصيرة تويتر.

ومضى أكثر من أسبوع على وفاة المواطن الأمريكي، جورج فلويد، بعدما جثى أحد ضباط الشرطة بركبته على عنق فلويد، خلال القبض عليه في مدينة مينيابوليس، ما أدى لوفاته خنقا، وأعقب ذلك احتجاجات لا تعد ولا تحصى في ولايات أمريكية، أدت لأعمال شغب عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين وسقوط قتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تطال فيها الشائعات المدوية تايسون، ففي فبراير الماضي، انتشرت أخبار خاطئة حول عرض تايسون 10 ملايين دولار لمن يوافق أن يتزوج ابنته الكبرى ميكي، التي تبلغ من العمر 30 عاما ولم تتزوج حتى الآن.

وقتها قال تايسون أن هذه الإشاعات كان لها واقع نفسي سلبي عليه وأسرته، وطالب باحترام مشاعرهم وعدم الإساءة لابنته.

ويعتبر مايك تايسون أشهر ملاكم أمريكي لقب بالرجل الحديدي، وفاز بلقب بطل العالم للوزن الثقيل للمحترفين وهو ابن 20 عامًا، وقد زار مصر مؤخرا وشارك في عمل فني مع الفنان عمرو سعد، في دور تاجر مخدرات من خلال فيلم "حملة فرعون"، الذي صدر في العام الماضي.