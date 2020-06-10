وزير الداخلية الألماني ينفي اتهامات العنصرية لشرطة بلاده

نفى وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر وجود عنصرية مستترة في شرطة بلاده.

ونقل متحدث مساء الثلاثاء عن الوزير المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، قوله:" الاتهام بوجود عنصرية مستترة في الشرطة الألمانية غير مفهوم بالنسبة لي على الإطلاق"، وأضاف زيهوفر:" لا تسامح مع العنصرية"، ولفت إلى أن كل حالة منفردة يجري تقصيها.

كانت زاسيكا إسكن، رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، قالت فى مقابلة معلقة على الاحتجاجات المناوئة للعنصرية وعنف الشرطة في الولايات المتحدة:" يوجد أيضا في ألمانيا عنصرية مستترة في صفوف قوات الأمن".

وطالبت إسكن بإنشاء مكتب شكاوى مستقل للتحقيق في حالات عنف الشرطة غير المبرر.

وقد قوبلت تصريحات إسكن بانتقادات حتى من قبل وزراء داخلية محليين ينتمون إلى الحزب الاشتراكي.