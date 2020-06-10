الصحة العالمية: لم يتضح بعد دور الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض في نشر كورونا

قالت منظمة الصحة العالمية إنه لا يزال من غير الواضح مدى إمكانية سرعة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19من أشخاص لا تظهر عليهم أعراض، وذلك بعد يوم واحد من إثارة مسؤولة كبيرة حالة من الجدل بقولها إن هذا الانتقال "نادر جدا".

ونقلت الثلاثاء وكالة بلومبرج للأنباء عن ماريا فان كيرخوف، رئيسة وحدة الأمراض الناشئة والأمراض حيوانية المنشأ بمنظمة الصحة العالمية، قولها اليوم الثلاثاء إن تصريحها السابق قد أسيء فهمه، حيث أنها كانت تشير فقط إلى بعض الدراسات حول انتشار فيروس كوفيد-19، التي تنطوي على تتبع المخالطين.

وعلى الرغم من أن منظمة الصحة قالت منذ فبراير الماضي إنها لا ترى أن الحالات التي لا تظهر عليها أعراض هي سبب رئيسي لانتشار الفيروس، إلا أن ملاحظة فان كيرخوف في مؤتمر صحفي أمس الاثنين أعادت الجدل حول طرق انتقال فيروس كورونا.

وقد عرقلت حالة عدم اليقين بشأن هذه القضية جهود الدول لإعادة فتح الاقتصادات المنهارة، حيث حذرت مجلة "نيو انجلاند جورنال اوف ميديسن" سابقا من أن انتقال العدوى من أشخاص يبدو أنهم أصحاء هو "كعب أخيل (نقطة الضعف المميتة) للسيطرة على جائحة كوفيد-19".