تعافي آخر 5 حالات مصابة بفيروس كورونا في الأردن

غادرت آخر خمس حالات مصابة بفيروس "كورونا " المستجد قسم العزل بمستشفى "الملك المؤسس " بالأردن، بعد تماثلها للشفاء.

وقال مدير عام المستشفى ، الدكتور محمد الغزو -في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية، اليوم الأربعاء، إنه بخروج آخر خمس حالات بعد تماثلها للشفاء التام، لم يتبق بالمستشفى أي مصاب بالفيروس أو حالة موجودة بقسم العزل الصحي احترازيا، لافتا إلى أن الحالات التي غادرت المستشفى اليوم انتقلت للحجر المنزلي لمدة أربعة عشر يوما ، حسب البرتوكول الصحي المعمول به.

ودعا إلى اتخاذ مزيد من الحرص والحذر وتطبيق التباعد الاجتماعي، اضافة الى اتخاذ جميع وسائل واحتياطات السلامة العامة للوقاية من الفيروس.

يذكر أن اجمالي عدد الاصابات التي سجلت بالأردن منذ اكتشاف فيروس كورونا المستجد بلغ حتى اليوم 831 اصابة، وتوفي منها 9 حالات.