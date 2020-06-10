 نيكي ينخفض 0.66% في بداية التعامل بطوكيو - بوابة الشروق
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نيكي ينخفض 0.66% في بداية التعامل بطوكيو

شاشة إلكترونية تعرض متوسط المؤشر نيكي للأسهم اليابانية خارج مكتب للسمسرة في العاصمة طوكيو يوم 9 مارس 2020. تصوير: إدجار جاريدو - رويترز.
شاشة إلكترونية تعرض متوسط المؤشر نيكي للأسهم اليابانية خارج مكتب للسمسرة في العاصمة طوكيو يوم 9 مارس 2020. تصوير: إدجار جاريدو - رويترز.
طوكيو (رويترز)
نشر فى : الأربعاء 10 يونيو 2020 - 5:59 ص | آخر تحديث : الأربعاء 10 يونيو 2020 - 5:59 ص

انخفض مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الأربعاء.

وتراجع نيكي 0.66 في المئة إلى 22939.00 نقطة في حين نزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.61 في المئة إلى 1618.53 نقطة.


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