إصابة 32 شخصا بكورونا عقب حضورهم حفل زفاف في إيران

أعلن مسؤول صحي محلي، اليوم الأربعاء، إصابة 32 شخصا بفيروس كورونا المستجد بعد حضورهم حفل زفاف في بلدة أردال بجنوب غرب إيران.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الايرانية(إرنا) عن المسؤول قوله إن 90 في المئة من الإصابات في هذه المنطقة، يرجع سببها إلى لقاء الأشخاص مع عائلاتهم أو حضور حفلات الزفاف أو الجنازات، وعدم اتباع التوصيات الصحية إضافة إلى عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وبلغت حصيلة الوفيات في إيران بسبب فيروس كورونا حتى الآن 8500 بسبب الفيروس و 180 ألف حالة إصابة بالفيروس ، وفقا لأحدث الأرقام التي قدمتها وزارة الصحة اليوم الأربعاء.

وتسببت القيود المفروضة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا فى إصابة حوالي 70 في المئة من اقتصاد البلاد بالشلل.

كانت هناك زيادة جديدة في عدد الإصابات والوفيات في الأيام الأخيرة التي يعزوها الخبراء إلى تخفيف الإغلاق.

مع ذلك ، يحرص الرئيس حسن روحاني على النظر في تخفيف الإجراءات ، خوفا من المزيد من التدهور في الوضع الاقتصادي.